La Gazzetta dello Sport – Icardi-Galatasaray, accordo nella notte: è fatta.

Questo è quanto riportato dal quotidiano:

“Stanotte dunque la trattativa è arrivata a un punto di svolta. Mentre il Psg si godeva il successo nell’esordio stagionale di Champions sulla Juventus, Icardi postava un primo indizio via Instagram. Primo piano con il tatuaggio del leone sul petto con lo sguardo acceso dai colori del club turco. Il Galatasaray, colonia di ex italiani (Mertens, Torreira, Seferovic, Muslera…) ha saputo muoversi meglio e in anticipo rispetto alla concorrenza, sfruttando anche la necessità del Psg di smantellare una rosa imbottita di esuberi. A poche ore dalla chiusura del mercato turco, l’ex capitano dell’Inter si prepara a lasciare Parigi, dove nessuno oggi sembra rimpiangerlo, nonostante il buon debutto nel 2019, a suon di gol, presto seppelliti però da polemiche, infortuni e molti gossip sui social”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti: “Sognavo la coppia Ronaldo e Osimhen”

Simeone: “Non vedo l’ora di ascoltare quella musica insieme ai nostri tifosi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In migliaia ai test di medicina, proteste in tutta Italia