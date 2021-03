Gattuso sfrutta la pausa Nazionali e migliora le tecniche difensive

Il Corriere del Mezzogiorno scrive riguardo la decisione di Gattuso: sfruttare la pausa Nazionali per migliorare la fase difensiva.

Gattuso non lascia scappare occasioni. La pausa Nazionali è per lui un’opportunità per migliorare la fase difensiva.

Il Napoli sfrutta la pausa anche per ricaricare le energie. Molti dei suoi calciatori, però, sono impegnati con le rispettive Nazionali. Ma Gattuso non demorde, difatti, il tecnico calabrese è ben deciso e chiama a Castel Volturno tutti coloro che sono rimasti a Napoli per aggiustare alcuni difetti di gioco. L’obiettivo settimanale del mister è quello di migliorare la fase offensiva, che in alcune uscite non ha spiccato di qualità tecniche.

In più la pausa sarà un’ottima occasione per recuperare Rrahmani, Manolas, Petagna e Lobotka, in modo da aumentare le alternative a disposizione.

