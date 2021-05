UFFICIALE – Tegola per Zlatan Ibrahimovic: non recupera per l’Europeo

Tegola per Zlatan Ibrahimovic: salterà l’Europeo

Grossa tegola per Zlatan Ibrahimovic, l’infortunio al ginocchio non gli consentirà di partecipare all’Europeo sembra non ci sia niente da fare, stando a quanto riportato dai profili social della Nazionale svedese:

“Oggi Zlatan Ibrahimovic ha informato il ct Janne Andersson che l’infortunio gli impedirà di partecipare all’Europeo di quest’estate. Forza Zlatan, speriamo di rivederti presto sul campo”, il messaggio della Svensk Fotboll.

