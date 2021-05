Napoli, altro record raggiunto da Insigne: ecco i suoi prossimi obiettivi

Il Capitano del Napoli Lorenzo Insigne non smette di stupire: dopo aver battuto ancora un record ha già chiari i suoi prossimi obiettivi.

In questa ultima parte di stagione Lorenzo Insigne sembra aver ritrovato continuità nell’andare in gol. Il Capitano è tornato ad esultare assiduamente, e per lui è di sicuro una grande soddisfazione. Contro l’Udinese Insigne ha raggiunto quota 18 gol in questa stagione di campionato, raggiungendo così il suo record personale stabilito quattro stagioni fa. Tuttavia il Capitano non si accontenta e vuole sempre di più: a spiegare ciò in maniera dettagliata è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“È a quota 109 con la maglia azzurra e insegue i lpodio assoluto formato da Mertens (135), Hamsik (121) e Maradona (115). L’argentino è il suo idolo, se l’è pure tatuato su una coscia e l’idea di raggiungerlo e superarlo lo rende particolarmente orgoglioso. Per farlo però dovrà vestire a lungo questa maglia e per continuare bisogna essere in due d’accordo, visto che l’attuale contratto scadrà a giugno del 2022.”

