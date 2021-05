Napoli, futuro allenatore: per De Laurentiis ci sono Allegri e Spalletti su tutti

Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis vorrebbe portare sulla panchina del Napoli uno tra Allegri e Spalletti.

L’addio di Gattuso al Napoli è quasi certo: il tecnico azzurro ha già suscitato l’interesse di altri club, tra cui la Fiorentina, squadra che il Napoli sfiderà domani. Il Corriere dello Sport si focalizza su chi potrebbe essere il prossimo allenatore a sedere sulla panchina azzurra. Secondo il quotidiano il Presidente De Laurentiis avrebbe in testa due nomi su tutti: Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.

Dal quotidiano si legge:

“Il piano A che sta per Allegri è appeso a vari fili, perché il mercato non si è ancora sgomberato da tutte le varie nubi che s’addensano in questo macrocosmo che è il calcio. Allegri è l’allenatore che maggiormente ha sedotto De Laurentiis negli anni, l’avrebbe voluto nel 2012, quando si incontrarono su una nave, l’avrebbe poi anche ‘scritturato’ nel 2014. E’ un piano A pure Luciano Spalletti, rientra tra i potenziali candidati ad una panchina per la Champions e anche per l’Europa League: ha avuto anche lui modo, in epoche non sospette, di chiacchierare e ripetutamente con De Laurentiis e le visioni del calcio sono convergenti”

