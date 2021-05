Napoli, report allenamento: ancora a parte Koulibaly e Lobotka

La SSC ha pubblicato il report della seduta odierna di allenamento della squadra.

Alla vigilia del match contro la Fiorentina il Napoli continua a svolgere la consueta seduta di allenamento. Nella giornata di oggi Kalidou Koulibaly ha continuato a svolgere le terapie in seguito all’infortunio alla gamba. Anche Lobotka continua ad allenarsi a parte, in particole ha svolto la seduta di allenamento in palestra.

Ecco il report pubblicato dalla SSC Napoli:

https://twitter.com/sscnapoli/status/1393534213190787073?s=20

