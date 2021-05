Calcio giovanile, tutte le gare in programma domenica 16 maggio

Il protagonisti del calcio giovanile si preparano a scendere in campo domenica 16 maggio.

Le squadre di calcio giovanile under 15 ed under 16 si preparano a scendere in campo domenica 16 maggio. Tra queste c’è anche il Napoli: in particolare gli azzurrini under 15 ed under 16 saranno impegnati nel derby contro la Paganese. I primi scenderanno in campo alle ore 10, mentre i secondi giocheranno alle ore 12.

Calcio giovanile: l’elenco completo del settore under 16

A seguire ecco l’elenco delle gare che andranno a disputare i giovanissimi under 16:

BRESCIA U16-B JUVENTUS U16 A-B “C.S. PORTA DEL PARCO” – COLLEBEATO (BS) DOMENICA 16 MAGGIO ORE 14:00

PESCARA U16 A-B- SASSUOLO U16 A-B “DELFINO CENTER 2” CITTÀ SANT’ANGELO DOMENICA 16 MAGGIO ORE 14:00

SÜDTIROL U16 C – PARMA U16 A-B “MASO RONCO E” APPIANO (BZ) DOMENICA 16 MAGGIO 14:00

INTER U16 A-B – PORDENONE U16 A-B “SUNING CENTRE” MILANO DOMENICA 16 MAGGIO ORE 12:00

NAPOLI U16 A-B PAGANESE U16 C “KENNEDY” NAPOLI DOMENICA 16 MAGGIO 2021 12:00

NOVARA U16 C-MILAN U16 A-B “NOVARELLO VILLAGGIO AZZ. 5” GRANOZZO CON MONTICELLO DOMENICA 16 MAGGIO ORE 15:00

REGGIANA U16 A-B CREMONESE U16 A- “BELLAROSA A” – CALERNO (RE) DOMENICA 16 MAGGIO ORE 13:00

SAMPDORIA U16 A-B – TORINO U16 A-B “3 CAMPANILI” – BOGLIASCO DOMENICA 16 MAGGIO ORE 15:00

SPEZIA U16 A-B – COMO U16 C “B. FERDEGHINI” – LA SPEZIA DOMENICA 16 MAGGIO ORE 13:00

Calcio giovanile: l’elenco completo del settore under 15

A seguire ecco l’elenco delle gare che andranno a disputare i giovanissimi under 15:

BRESCIA U15-B JUVENTUS U15 A-B “C.S. PORTA DEL PARCO” – COLLEBEATO (BS) DOMENICA 16 MAGGIO ORE 16:00

CAGLIARI U15 A-B OLBIA U15 C “CAMPIONI D’ITALIA 1969/70” – ASSEMINI (CA) DOMENICA 16 MAGGIO ORE 11:30

PESCARA U15 A-B SASSUOLO U15 A-B “DELFINO CENTER 2” – CITTÀ SANT’ANGELO DOMENICA 16 MAGGIO ORE 16:00

SÜDTIROL U15 C – PARMA U15 A-B “MASO RONCO B” – APPIANO (BZ) DOMENICA 16 MAGGIO ORE 14:00

NTER U15 A-B -PORDENONE U 15 A-B “ACCADEMIA INTERNAZIONALE” – MILANO DOMENICA 16 MAGGIO ORE 12:00

VICENZA U15 A-B – CITTADELLA U15 A-B “SAN MARCO” MONTEGALDA (VI) DOMENICA 16 MAGGIO ORE 11:00

NAPOLI U15 A-B PAGANESE U15 C “KENNEDY” NAPOLI DOMENICA 16 MAGGIO 2021 10:00

NOVARA U15 C -MILAN U15 A-B “NOVARELLO VILLAGGIO AZZ.3” – GRANOZZO MONTICELLO DOMENICA 16 MAGGIO ORE 15:00



PRO VERCELLI U15 C – MONZA U15 A-B “ARDISSONE” VERCELLI DOMENICA 16 MAGGIO ORE 11:00

REGGIANA U15 A-B CREMONESE U15 A-B “BELLAROSA A” – CALERNO (RE) DOMENICA 16 MAGGIO ORE 11:00

SAMPDORIA U15 A-B – TORINO U15 A-B “GARRONE” – BOGLIASCO (GE) DOMENICA 16 MAGGIO ORE 12:00

SAN MARINO U15 C – CESENA U15 C “ACQUAVIVA STADIUM” – ACQUAVIVA (RSM) DOMENICA 16 MAGGIO ORE 10:30

SPEZIA U15 A-B – COMO U15 C “B. FERDEGHINI” – LA SPEZIA DOMENICA 16 MAGGIO ORE 15:00

VIRTUS ENTELLA U15 A-B – S.P.A.L. U15 A-B “DANERI” – CHIAVARI (GE) DOMENICA 16 MAGGIO ORE 15:00

VIRTUSVECOMP VERONA U15 C – HELLAS VERONA U15 A-B “COMUNALE”- LUGO DI GREZZANA (VR) DOMENICA 16 MAGGIO ORE 16:00

VIS PESARO U15 C – IMOLESE U15 C “SUPPLEMENTARE T.BENELLI” – PESARO (PU) DOMENICA 16 MAGGIO ORE 10:30

