“Salvini chiamava i napoletani colerosi”, il Tweet di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria attacca Salvini, che chiamava colerosi i napoletani per via del colera; oggi per fortuna nessuno usa il Coronavirus per insultare il Nord

Vladimir Luxuria attacca Salvini: il Tweet

Notizie Napoli – Vladimir Luxuria, ex esponente politico e personaggio televisivo, attacca Matteo Salvini per aver chiamato i napoletani colerosi in passato. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate da Luxuria sul proprio profilo Twitter:

Vladimir Luxuria

“Molti, tra cui Salvini, insultavano i napoletani di essere “colerosi” purché l’epidemia del colera ebbe il Sud come focolaio… nessuno oggi, per fortuna, ha usato il coronavirus per insultare le popolazioni del nord: forse è il segno che possiamo essere ottimisti sul futuro”.

