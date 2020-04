De Laurentiis tra poco esploderà le sue bordate. Atti governativi per terminare il campionato

Chiariello: il Napoli non parla, non si muove, non si sa nulla. Delle multe non si sa nulla, nomi di mercato a gogo, ma nulla di concreto. Intanto De Laurentiis il falco che guida lo schieramento di chi vuole far finire la stagione in tempi brevi, sta andando a dama

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari giornalisti ed opinionisti per parlare della ripresa dei Campionati , di De Laurentiis e di altro.

Questi i loro pareri riportati da ForzAzzurri.Net

Morra: “Ho acquistato il quadro di Jorit all’asta: metà del ricavato al Pascale, l’altra metà alla Regione Lombardia”

Mario Morra, ingegnere: “Ho acquistato un’opera di Jorit, ad un’asta online, che ritrae il professore Paolo Ascierto per 14 mila euro. Non dispongo dell’opera in questo momento, per ovvie ragioni di sicurezza. Adesso stiamo ragionando di darla in esposizione temporanea al Pascale, dov’è andato il 50% del ricavato – e l’altra metà alla Regione Lombardia – e poi la metterò in salotto. Sono il primo su Facebook a pubblicare trasmissioni assurde, come Agorà, che cerca gente per strada a Napoli. Cerchiamo di ritrovare unità nazionale e ripartiamo da questo, ricostruiamo l’Italia. Non ho conosciuto di persona Jorit e non so se sarà possibile, ma ieri mi ha dedicato un bellissimo post. E’ uscito l’articolo dovunque tranne che su Il Mattino e le testate del Nord”.

Capuano: “C’è l’intenzione di terminare il campionato, adesso servono gli atti pratici dal Governo”

Giovanni Capuano, Radio24: “Sulla ripresa degli allenamenti al 4 maggio e quindi anticipare i test medici, è difficile immaginare qualcosa di diverso se non in caso di una precipitazione della situazione sanitaria. Sul resto stanno lavorando la Federazione e la Serie A, è ovvio che quest’ultima ha più interessi di valore economico nel ripartire. Sicuramente c’è l’intenzione di terminare il campionato in primis, poi le Coppe e consegnare poi i club alla UEFA per le competizioni internazionali. I club inglesi vorrebbero concentrare tutto entro il 30 giugno, ma è impossibile, soprattutto per noi. E’ chiaro che stiamo ragionando su macroscenari, ma preferisco pensarla così: 10 giorni fa ci saremmo trovati davanti ad un muro per la ripresa del calcio o ad allenarsi. Quel muro si è parzialmente sgretolato, ma adesso servono gli atti pratici con il Governo che in tempi stretti dovrà decretare qualcosa in un senso o nell’altro”.

Chiariello: “Chi prova a fare il suo lavoro rispetta i morti e la vita. Ripartire in chiaro con la Coppa Italia il 27 Maggio è un dovere civico”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Nonostante le polemiche generate da Federica Pellegrini, Malagò, sottosegretaria alla Sanità che senza nulla capire, ma anzi vantandosi e dicendo che il calcio non sembra una priorità, il calcio sta cercando in tutti i modi di organizzarsi per ripartire come giusto che sia. Il rispetto dei morti non passa per l’azzeramento della ripresa della vita: lo si ha non facendo quello che è caduto al Pio Trivulzio, non facendo come il governatore Fontana. Questa è cattiva amministrazione, cattiva politica, chi prova a fare il suo lavoro rispetta i morti e la vita. Ripartire in chiaro con la Coppa Italia il 27 Maggio è un dovere civico”.

Chiariello: “De Laurentiis sotto traccia tra poco esploderà le sue bordate. Chi colpiranno? Tra pochi giorni lo sapremo”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli non parla, non si muove, non si sa nulla. Delle multe non si sa nulla, nomi di mercato a gogo, ma nulla di concreto. Intanto De Laurentiis il falco che guida lo schieramento di chi vuole far finire la stagione in tempi brevi, sta andando a dama. E’ un De Laurentiis in versione sommergibile, sotto traccia che tra poco esploderà le sue bordate. Chi colpiranno? Tra pochi giorni lo sapremo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Koulibaly-Napoli, due club pronti a fare follie per lui: ecco quanto vale

Coronavirus Campania, De Luca verso la chiusura delle spiagge libere

CONTENUTI EXTRA

Paolo Bonolis diventerà nonno a settembre, la figlia Martina Anne è incinta

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts