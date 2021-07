Tutino sempre più vicino al Parma, affare in definizione

Tutino si avvicina al Parma

L’esperto di calciomercato Ciro Venerato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha confermato l’ormai prossima cessione di Tutino. Ecco quanto dichiarato:

“Tutino sarà del Parma quando tutto sarà definito. Ci sono buone condizioni perché questo accada. Oggi il suo procuratore, Giuffredi, sarà in città per discutere del contratto. Si discute anche sul metodo di pagamento, ma il Napoli spera di chiudere per 5 milioni”.

