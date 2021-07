UFFICIALE – La UEFA condanna gli episodi di razzismo a danno dei giocatori inglesi

Ufficiale, comunicato della UEFA

La UEFA ha da poco diramato un duro comunicato, che intende condannare gli episodi di razzismo ai danni dei giocatori inglesi coinvolti. Ecco quanto riportato:

“La Uefa condanna con forza i disgustanti insulti razzisti rivolti a diversi calciatori dell’Inghilterra sui social media dopo la finale dell’Europeo, per i quali non c’è spazio nel calcio né nella società. Sosteniamo la richiesta dei giocatori e della Federazione inglese per punizioni dure il più possibile.”

