Calciomercato, Mario Rui blocca Emerson Palmieri. Richiesti 3 milioni al Galatasaray

Mario Rui blocca il mercato azzurro

Come riportato da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il trasferimento di Mario Rui al Galatasaray ha subito una brusca frenata. Alla base dello stop, sembrerebbero esserci le richieste economiche avanzate dal portoghese al club turco. Ecco quanto dichiarato:

“Mario Rui non spinge per andare via da Napoli. L’accordo col Galatasaray non c’è. De Laurentiis vuole una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo, mentre il calciatore chiede 3 milioni a stagione per 5 anni rispetto ai 2.3 all’anno che guadagna al Napoli. Emerson? Arrivo connesso all’addio del portoghese.”

