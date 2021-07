Joao Santos ag. Jorginho rivela: “Emerson ha chiesto informazioni sulla città di Napoli”

Joao Santos su Jorginho ed Emerson

Joao Santos, agente di Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto ha detto anche riguardo Emerson Palmieri obiettivo numero uno del Napoli.

Joao Santos:

“I rigori si segnano e si sbagliano, Jorginho ha scritto con i suoi compagni e con il mister una pagina di storia incredibile. Che emozione per lui, e per me, ieri a Wembley. Il Pallone d’Oro? Spetterà alla giuria votarlo o meno.

So che Emerson Palmieri ha chiesto a Jorginho informazioni sulla città di Napoli e sul modo di vivere calcio a Napoli. Vedremo cosa potrà accadere al calciomercato. Jorge resterà al Chelsea ancora un anno, poi si vedrà”.

