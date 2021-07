VIDEO – Italia Campione d’Europa, esultanza in scivolata: piccolo imprevisto per Immobile

Italia Campione d’Europa, esultanza in scivolata: piccolo imprevisto per Immobile

Italia Campione d’Europa, la gioia degli azzurri è incontenibile dopo la vittoria ai rigori contro l’Inghilterra. La squadra va a festeggiare sotto la curva dei tifosi tricolore e come di consueto gli azzurri si lanciano nella classica esultanza in scivolata sul campo, nei pressi del settore dei tifosi ospiti. Piccolo incidente per Ciro Immobile che, tuffandosi di petto sul prato, rimane coi pantaloncini abbassati al termine dello slancio.

Il video:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, l’obiettivo del Napoli Vaclik vicinissimo all’Olympiacos

Napoli, Mario Rui-Galatasaray: l’interesse c’è ma non è semplice

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Clima: cozze morte di caldo sulle spiagge di Vancouver