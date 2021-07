Calciomercato, l’obiettivo del Napoli Vaclik vicinissimo all’Olympiacos

Tomas Vaclik, obiettivo del Napoli, sarebbe vicinissimo ad un accordo con l’Olympiacos.

Il Napoli sta cercando un portiere per sostituire David Ospina, e l’obiettivo numero uno del club è Tomas Vaclik. L’estremo difensore della Repubblica Ceca ha 32 anni, fino a poco tempo fa era un giocatore del Siviglia, ma recentemente ha salutato il club spagnolo. Tuttavia, Tuttomercatoweb riporta una sorprendente novità: il portiere classe 1989 potrebbe andare in Grecia, il giocatore sembra essere infatti vicinissimo all’Olympiacos.

Ecco quanto riportato a riguardo:

“Un vero e proprio intreccio di portieri a livello internazionale. La Roma sta per definire l’arrivo dal Wolverhampton di Rui Patricio e il club inglese sta per prendere, sempre con la regia lusitana di Mendes, José Sa dall’Olympiacos. Un domino che lascia scoperta la porta dei greci ma ancora per poco: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe a un passo l’intesa con Tomas Vaclik, liberatosi dal contratto col Siviglia. Sul trentaduenne della Repubblica Ceca, c’era anche il Napoli in Serie A.”

