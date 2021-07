Il Napoli saluta Prezioso, il giocatore riparte dal Virtus Francavilla

Mario Prezioso saluta il Napoli, il centrocampista inizierà una nuova avventura nel Virtus Francavilla.

È tempo di concentrarsi sugli acquisti e le cessioni. Se sul primo fronte non è stato ancora ufficializzato nessuno, le cessioni stanno iniziando a concludersi. La situazione in questione riguarda Mario Prezioso, classe 1996, centrocampista del Napoli Primavera. Il giovane, originario della provincia di Avellino, sarebbe pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie C, precisamente nel Virtus Francavilla. Se così fosse sarebbe un ritorno, in quanto il giocatore è già conosciuto all’interno del club pugliese. A riportare la notizia è la redazione sportiva di SKY. Anche il Palermo era interessato al giocatore, ma alla fine il club di Brindisi ha avuto la meglio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, l’obiettivo del Napoli Vaclik vicinissimo all’Olympiacos

Napoli, Mario Rui-Galatasaray: l’interesse c’è ma non è semplice

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Clima: cozze morte di caldo sulle spiagge di Vancouver