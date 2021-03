Juventus e il deludente risveglio post-eliminazione: è crollo anche in Borsa

La cruda e deludente eliminazione dalla Champions League per la Juventus non basta, perché la sconfitta porta anche per il club bianconero cattive notizie: è crollo anche in Borsa.

L’esclusione della Juventus dalla Champions League è gravosa anche sull’andamento in borsa del club bianconero, difatti, in apertura l’intestazione della Juventus ha determinato una registrazione di -6,5 per cento a Piazza Affari.

La giornata odierna, come di consueto, ogni volta che si viene eliminati dalle competizioni Europee, sarà una giornata all’insegna del monitoraggio.

