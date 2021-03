Dopo l’esonero di Antonio Rizzolo, Gianluca Procopio è il nuovo allenatore della Salernitana Primavera, ad annunciarlo è Salernitananews.it

Questo è quanto si legge:

“Adesso l’impegno più complicato: risollevare i granatini dal difficilissimo momento che stanno attraversando e che è costato la panchina al suo predecessore. L’ex Under 17 non arriva da solo: porterà con se Paolo Marseglia che affiancherà Marco Arcieri come collaboratore tecnico, confermati anche Mauro Lamberti nel ruolo di preparatore dei portieri e Pierluigi Caroccia in quello di preparatore atletico”.