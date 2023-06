Juventus, spunta un’alternativa a Giuntoli

La Juventus avrebbe un interesse per Cristiano Giuntoli, tuttavia il club avrebbe già individuato un’alternativa.

Da tempo ormai si parla dell’interesse da parte della Juventus nei confronti di Cristiano Giuntoli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport afferma che il club bianconero avrebbe comunque individuato un’alternativa all’attuale Direttore sportivo del Napoli.

Secondo le parole del noto quotidiano, in caso di mancato arrivo da parte di Cristiano Giuntoli, la scelta potrebbe ricadere su Giovanni Manna, l’attuale Direttore sportivo della Juventus Next Gen.

Ecco quanto riportato:

“Alla Continassa non si vuole però attendere all’infinito e, se Giuntoli non dovesse riuscire a liberarsi, la Juve metterà un punto confermando la fiducia in blocco all’attuale gruppo di lavoro. In tal senso, arriverebbe una “promozione” per Giovanni Manna (attuale ds della Juventus Next Gen) al fianco di Francesco Calvo e Federico Cherubini, nuovo coordinatore tecnico delle squadre bianconere.”

