Italiano risponde ai rumors di mercato che lo accostano al Napoli: “Non mi interessa”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, in conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Sassuolo, ha risposto a una domanda sui rumors di mercato che lo vedono accostato a diverse panchine, comprese quella del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Purtroppo dobbiamo preparare domani ed essere concentrati, vogliamo aggiungere tre punti contro una squadra difficile contro il Sassuolo. Non possiamo concentrarci solo su Praga. Valuteremo per fare scelte che diano minutaggio a chi è stato lontano per tanto tempo. Il nostro avversario invece prepara il match in santa pace”.

Più infastidito o inorgoglito a vedere il suo nome chiacchierato sul mercato?

“Non è né uno stimolo né un orgoglio, ma qualcosa che non sento e che non mi interessa. Sono concentrato solo su giocarmi queste ultime due partite così importanti per tutti. Penso solo al bene della squadra e non sono disturbato”.

