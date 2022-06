Calciomercato: piace molto il croato Vida

Giuntoli tenta il colpo alla Juan Jesus, piace il croato Vida

Ecco quanto riferisce TMW:

“Ieri in campo per i 90′ nella difficile sfida contro la Francia, Domagoj Vida resta un uomo mercato per il calcio italiano. Negli scorsi mesi l’agente ha spiegato che per il centrale della Croazia, che ieri ha praticamente annullato uno dei migliori interpreti d’attacco d’Europa come Christopher Nkunku, da tempo suonano molte sirene di mercato. Un’occasione vera e propria, visto che il centrale difensivo difensivo classe ’89 di Osijek andrà a scadenza a fine mese. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, mentre il rinnovo col Besiktas è sempre in alto mare, per Vida potrebbe esserci il Napoli. La società azzurra vorrebbe fare col trentatreenne croato lo stesso percorso fatto con Juan Jesus, ovvero prendere a zero un centrale di grande esperienza per Spalletti, sebbene su Vida ci siano anche altre sirene da club di A”.