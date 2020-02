Il Torino vuole rialzarsi. Zaza-Belotti pronti a rompere il digiuno

Voglia di riscatto in casa granata

Il Torino dopo cinque sconfitte consecutive, ha voglia di ritornare a fare punti. Nell’edizione di oggi de La Gazzetta Dello Sport, si evidenzia come l’intenzione di Longo sia quella di strappare qualche punto al San Paolo. L’allenatore granata sta valutando l’ipotesi di schierare il tandem d’attacco composto da Zaza e Belotti, i quali vogliono spezzare il lungo digiuno di gol che li ha colpiti. Il capitano granata è a secco da otto partite di fila (tra Serie A e Coppa Italia), dalla trasferta in casa della Roma di inizio anno, in tutto sono 780 minuti di astinenza: è la sua peggiore mini serie dal 2015. L’ultima volta di Zaza è addirittura precedente: era l’otto dicembre, Torino-Fiorentina (poi finita 2-1). Il Napoli dovrà prestare molta attenzione alla voglia di riscatto dei due attaccanti, che come annunciato verranno a giocarsi le loro possibilità di strappare un risultato positivo.

