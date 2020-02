Fedele: “Il Napoli si ridimensionerà”. La lista dei partenti è lunga

Nel pensiero di Fedele l’anno prossimo Kalidou Koulibaly non sarà ancora un calciatore del Napoli:

“Lo spagnolo lascerà Napoli, ne sono sicuro. Il difensore è ben avviato sulla strada per Parigi. Il Napoli incasserà una cifra dipoco inferiore ai 100 milioni per il senegalese, per sostituirlo ha preso Rrahmani e si pensa a Kumbulla. Operazioni che confermano il ridimensionamento.

“Se il Napoli dovesse passare il turno sarebbe un’enorme impresa. Il Barcellona non è la squadra di 10 anni fa ma in casa è ben diverso da quello visto al San Paolo. La Coppa Italia credo sia una buona pista per arrivare in Europa League.