Sarri verso l’esonero. La sfida con l’Inter può essere decisiva

Il tecnico toscano sempre più in bilico

La situazione di Maurizio Sarri alla Juventus continua ad essere in bilico, dopo la sconfitta contro il Lione sono arrivate molte polemiche e critiche verso il tecnico. Come riportato dal quotidiano “Il Messaggero”, la sfida contro l’Inter nel posticipo di domenica potrebbe essere decisiva per il futuro dell’allenatore bianconero. Una sconfitta nel derby d’Italia potrebbe portare la dirigenza juventina ad interrompere anzitempo il rapporto con Sarri, già fortemente in bilico nelle ultime ore. Sul web nel frattempo si scatenano le voci di un possibile ritorno di Allegri sulla panchina bianconera, gli stessi tifosi sarebbero molto favorevoli a questa soluzione.

