Calciomercato – Il Napoli cerca un attaccante per sostituire Milik che ha puntato i piedi per il rinnovo, resta in piedi l’ipotesi Kumbulla del Verona

Calciomercato – Il Napoli già si muove per la prossima sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome di Kumbulla resta un nome caldo sul taccuino di Giuntoli. Con il Verona gli azzurri hanno già chiuso la trattativa di Rrhamanni e questo lascia ben sperare. Gattuso spinge per avere un altro attaccante, dato che Milik potrebbe andav via a fine stagione.

“Il mercato di gennaio ha consegnato a tutti un messaggio chiarissimo, con gli acquisti già fatti di Petagna e Rrhamani, con quello non andato a buon fine di Amrabat, con Kumbulla che tornerà ad essere corteggiato a fine campionato e con Boga di cui si attende la scelta del Chelsea, se attuare la ricompra dalle mani del Sassuolo. Intanto – continua il quotidiano – Gattuso vuole che il club gli prenda un attaccante dalla capacità riconosciuta di fare gol, magari per sostituire Milik che ha puntato i piedi per il rinnovo e quasi certamente sarà ceduto”.

