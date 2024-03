Retroscena Koulibaly: “Calzona mi convinse a restare a Napoli”

L’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha rilasciato un’intervista svelando un retroscena su Francesco Calzona.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli ha tutto per farcela, non giocare al Camp Nou può anche essere un vantaggio: a Montjuic non c’è lo stesso ambiente. Credo che, dopo aver vinto, sia molto difficile ricominciare da zero, con un nuovo allenatore. Al Napoli serviva chi continuasse il lavoro di Spalletti, ma è stato difficile. Oggi c’è Ciccio Calzona: conosce molto bene la società e l’ambiente, tanti giocatori sono cresciuti anche grazie a lui, come è successo a me: a lui e Sarri devo tantissimo. Non tutti lo sanno, ma quando sono arrivati a Napoli io dovevo andare via. Portavo offerte per partire, Calzona venne da me e mi chiese perché: risposti che dovevo giocare. E mi disse che se avessi corretto alcun cose, avrebbe giocato tantissimo. Ha fatto di tutto per tenermi a Napoli, insieme a Sarri ha cambiato la mia vita. Mi auguro possa continuare per due o tre anni, è l’uomo giusto e meritava questa occasione da tempo.”