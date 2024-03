Traorè: “C’è dispiacere, bisogna pensare oltre. La squadra ha fatto una buona partita”

Traorè ai microfoni di Sky, dopo il pareggio contro il Torino

“C’è dispiacere, bisogna pensare oltre. La squadra ha fatto una buona partita, c’è mancato qualcosa ma stiamo lavorando per diventare più forti”.

A che percentuale sei? “Sono arrivato che non stavo bene, ora la mia condizione sta crescendo ma non sono ancora al 100%. Sto lavorando per tornare quello che ero a Sassuolo”.

Quanto, prima di questa partita, stavate pensando al Barcellona? “Non stavamo pensando a martedì, bisogna affrontare partita per partita, nella nostra testa c’era il Torino. Da domani penseremo al Barcellona. Giocare al Camp Nou o meno cambia poco, ci faremo trovare pronti”. TMW

