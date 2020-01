Napoli-Lazio, la cronaca del match

Succede davvero di tutto al San Paolo, specialmente nella prima frazione di gioco, in particolare nei primi 25 minuti. Dopo appena due giri di orologio il Napoli passa in vantaggio, grazie ad una splendida rete di Lorenzo Insigne. Il 24 azzurro conclude in rete dopo una magnifica serpentina che ha lasciato sul posto il povero Luiz Felipe.

Al minuto numero 8 la Lazio ha subito l’occasione per pareggiare, a causa di un intervento sconsiderato di Hysaj in area di rigore ai danni di Caicedo. Rigore: Immobile però sbaglia dal dischetti, per la seconda volta su 11 tentativi in questa stagione, a causa di un brutto scivolone.

Pochi minuti dopo si consuma una doppia espulsione. Prima Hysaj commette un fallo sciocco a centrocampo, doppia ammonizione e rosso. Poi Lucas Leiva si lascia andare ad una doppia ingenuità: prima un fallo in contropiede e poi un gesto brutto nei confronti dell’arbitro. Il primo tempo continua senza grosse emozioni.

Nel secondo tempo non manca il divertimento, soprattutto nella parte finale. Due pali per parte addirittura: Milik e Mario Rui per il Napoli, Immobile e Lazzari per la Lazio. Termina così, con il Napoli vittorioso.