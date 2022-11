UFFICIALE – Napoli, le date della doppia sfida contro l’Eintracht Francoforte

Ufficiale, le date ufficiali della doppia sfida tra Napoli ed Eintracht

La UEFA ha ufficializzato le date per gli ottavi di finale di Champions League, dove il Napoli si troverà difronte i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. L’andata in Germania è prevista per il 21 febbraio, mentre il ritorno al Maradona ci sarà il 15 marzo.

Eintracht Francoforte-Napoli (21 febbraio)

Napoli-Eintracht Francoforte (15 marzo 2023)

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Si ferma in allenamento: in dubbio per l’Empoli. L’azzurro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Violenze in carcere: parte maxi processo, 105 imputati