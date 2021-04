Napoli-Cagliari: due azzurri recuperati in vista del match di domenica

Si avvicina il giorno di Napoli-Cagliari ed in vista della sfida Gattuso recupera due azzurri.

Domenica 2 maggio il Napoli sfiderà il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona. Per il suddetto match la squadra di Gennaro Gattuso recupera due elementi importanti: il centrocampista Fabian Ruiz ed il difensore Kostas Manolas. A riportare ulteriori dettagli è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

“Domenica al Maradona arriva il Cagliari che perde Marin per squalifica ma ritrova Cragno e Nainggolan ed è reduce da tre vittorie consecutive. Gattuso recupera Fabian Ruiz dal mal di schiena, torna Manolas dopo la squalifica mentre Ospina lavora ancora a parte e potrebbe farcela al massimo per la panchina. In palestra anche Lobotka, vittima di un lieve stato influenzale. In porta toccherà a Meret mentre in attacco bisognerà sciogliere l’eterno duello, il dubbio tra la qualità dei colpi di Mertens o l’esplosività di Osimhen.”

