Coronavirus, il bollettino nazionale: sono 14.320 nuovi positivi

Coronavirus, il bollettino nazionale

La Protezione Civile ha provveduto a diffondere i dati relative alle ultime 24 ore in merito all’emergenza Coronavirus in Italia, dove sono 14.320 i nuovi positivi. I decessi sono stati. Un totale di 18.088 pazienti guariti, mentre in totale sono state somministrate 19.060.794 dosi di vaccino.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mandragrora, l’agente: “Rolando sta bene al Torino, fraintese le parole sul Napoli”

Alvino: “A fine stagione sarà addio con Gattuso, nessun ripensamento”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Afghanistan: Di Maio, l’impegno italiano non si esaurirà