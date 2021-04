Alvino: “A fine stagione sarà addio con Gattuso, nessun ripensamento”

Carlo Alvino conferma l’addio di Gattuso a fine stagione

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha dato importante rilievo al futuro di Gattuso a Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Le notizie che mi arrivano sul futuro del Napoli non mi fanno pensare ad una conferma di Gennaro Gattuso in panchina. Il presidente farà lui la scelta, è uno geloso anche delle sue stesse idee, sa soltanto lui, dunque, come andrà a finire questa storia. Ma non ci sarà alcun ricongiungimento con il tecnico, le strade si separeranno a parer mio, ma non voleranno stracci.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Atalanta-Juve col 20% di pubblico, l’annuncio del Governo

Calciomercato, Giuntoli monitora Kaio Jorge. Il brasiliano vale 30 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: arrivati in India gli aiuti dalla Russia