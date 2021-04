UFFICIALE – Atalanta-Juve col 20% di pubblico, l’annuncio del Governo

Ufficiale, Atalanta-Juventus aperta al pubblico

Il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, ha annunciato il ritorno del pubblico all’interno degli stadi italiani. Ecco quanto dichiarato:

“La finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà aperta al pubblico. Dopo essermi confrontato con il Ministro Roberto Speranza, confermo la disponibilità del Governo ad aprire lo stadio ai tifosi al 20% della capienza. Il Cts in queste ore sta studiando il protocollo per permettere agli spettatori di raggiungere e seguire la partita in sicurezza nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.”

