Cagliari-Napoli, Prati assente per infortunio

Il centrocampista del Cagliari Matteo Prati sarà costretto a saltare la sfida contro il Napoli a causa di un infortunio.

Mancano tre giorni alla sfida tra Cagliari e Napoli ma il club rossoblù dovrà fare a meno di Matteo Prati.

Di seguito le parole de Il Corriere dello Sport:

“Il tecnico del Cagliari avrà solo l’imbarazzo della scelta, fermo restando che dovrà fare a meno di Prati, sempre titolare nelle prime tre giornate di campionato, alle prese con una distorsione alla caviglia. Il giovane centrocampista era uscito malconcio dopo il primo tempo di Lecce a causa del brutto intervento costato l’espulsione a Dorgu. In un primo momento, l’infortunio non sembrava grave ma con il passare dei giorni la situazione non è migliorata. Prati ha risposto alla chiamata dell’Under 21 ma ha dovuto fare rientro in anticipo e iniziare la terapia sotto il controllo dello staff medico del Cagliari. Per lui, anche ieri niente allenamento e solo cure. Certo, quindi, il forfait per domenica.”

