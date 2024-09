UFFICIALE – Kvaratskhelia giocatore del mese di agosto

La SSC Napoli ha comunicato che l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto miglior giocatore del mese di agosto.

Il campionato è iniziato da poco ma Khvicha Kvaratskhelia si è reso già protagonista con la maglia azzurra. Il giocatore del Napoli è stato infatti eletto il miglior giocatore del mese di agosto.

Di seguito la nota della SSC Napoli in merito.

“Khvicha Kvaratskhelia eletto Player of the Month di Agosto dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato l’attaccante georgiano come miglior giocatore del mese. Ad Agosto Kvara si è messo in mostra con un gol e un assist contro il Bologna, trascinando la squadra con giocate di alto livello, preziosissime per vincere le prime due partite di campionato al Maradona.

Complimenti a Kvara, POTM di Agosto powered by MSC!”

