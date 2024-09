Corriere dello Sport – Osimhen per Conte era fuori dal progetto: il bene primario è il gruppo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla situazione inerente a Victor Osimhen. Antonio Conte non avrebbe mai reintegrato il nigeriano all’interno del gruppo. Per l’allenatore le regole sono fondamentali, si osservano e non esistono sconti per chi non rispetta il tecnico e i compagni. Il bene primario è la squadra, e ci vuole costanza per renderla sempre più forte.

Osimhen aveva espressamente detto di non voler più fare parte del Napoli. Conte non ha esitato a lasciarlo fuori dal suo progetto.

