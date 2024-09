Corriere dello Sport – Conte, cento giorni di panchina: ha trovato il Napoli in condizioni di caos totale

Cento giorni di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Tante cose sono già cambiate, questa è la ricostruzione del quotidiano: “Conte, a giugno, ha trovato il Napoli in condizioni di caos totale: Kvara e Di Lorenzo intenzionati a cambiare aria, Anguissa e Lobotka pronti a seguirli, i tifosi tra la rabbia e lo sconforto, De Laurentiis in mezzo alle onde.

Però fermo, come da manuale dei naviganti. O dei presidenti: Conte non è stato soltanto il grande colpo, ma il primo di una serie di investimenti infilati in una catena che tutta insieme dovrà rigenerare l’ingranaggio. Il signor Antonio, cento giorni di panchina azzurra oggi, è stato il gladiatore di Aurelio: il generale della ricostruzione di un gruppo che già oggi gli assomiglia molto di più e che ben presto, meglio prima che poi, dovrà essere a sua immagine e somiglianza”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

