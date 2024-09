TMW – Folorunsho, niente Lazio per più motivi: dal prestito alla percentuale sulla futura rivendita

L’edizione odierna del portale online, ha spiegato i motivi per i quali, Michael Folorunsho, non si è più trasferito alla Lazio: “Ma cosa non è andato fra le parti? Se è vero che la Lazio aveva chiesto Folorunsho in prestito con diritto di riscatto, dall’altra parte c’è sempre stata la richiesta di un obbligo di riscatto. C’erano anche diversità sulle valutazioni e sulla percentuale della futura rivendita. Perché la Lazio avrebbe dovuto offrire circa 12 milioni di euro più bonus, per arrivare intorno ai 15.

E poi, appunto, c’era il 30 per cento della futura rivendita. Richiesta che aveva fatto arenare anche le trattative con gli altri club, in particolare l’Atalanta che sembrava davvero a un passo dal centrocampista prima dell’infortunio di Scamacca. Di fatto era un’operazione da circa 18-20 milioni di euro che la Lazio non si è sentita di fare”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Presentazione partnership Napoli-Sorgesana, ADL: “Vinto Scudetto rispettando regole e valori. Investiti 150mln nel mercato estivo”

UFFICIALE – Il nuovo Back-of-Shirt Partner della SSC Napoli è Sorgesana (VIDEO)

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi