Futuro Gattuso, non è inevitabile l’addio: De Laurentiis sta ricucendo lo strappo. La situazione

Futuro di Gattuso, non è inevitabile l’addio

Ultime notizie calcio Napoli – Futuro Gattuso a quanto pare non è del tutto inevitabile l’addio al Napoli di Gennaro Gattuso. Negli ultimi tempi, infatti, il presidente De Laurentiis ha mosso dei passi importanti verso il tecnico e la squadra, presentandosi spesso in ritiro alla vigilia delle varie partite e creando una sorta di rito pre-partita: videochiamata o comunque discorso alla squadra. Insomma, si ha l’impressione che pian piano lo strappo che si è creato si stia ricucendo. Anche se , però, è presto per ipotizzare una conferma dell’ex Milan, soprattutto perché c’è anche la Champions League da conquistare, fondamentale per il progetto. A riportare la notizia è Sky Sport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 13.385 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Lo Monaco, FIGC: “Ai club che hanno aderito alla Superlega non succederà nulla”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terrorismo: Scalzone, ‘sciopero della fame per i compagni