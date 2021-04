Lo Monaco, FIGC: “Ai club che hanno aderito alla Superlega non succederà nulla”

FIGC, Lo Monaco sulle conseguenze dei club coinvolti

Il consigliere della FIGC Pietro Lo Monaco, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc dove ha parlato delle conseguenze che avranno i club italiani coinvolti nella Superlega. Ecco quanto dichiarato:

“Ai club che hanno aderito alla SuperLega non accadrà nulla, finirà tutti a tarallucci e vino. Ogni volta che mi è stato chiesto un parere sulla Superlega ho sempre detto che non se ne sarebbe fatto nulla. Così come era strutturata, la SuperLega avrebbe decretato la morte del calcio se si fosse concretizzata. Cosa penso delle voci di un possibile addio di Gennaro Gattuso al Napoli a fine stagione? Da quando è arrivato a Napoli, Rino è stato massacrato. Sono rimasto deluso da chi l’ha criticato e da chi non l’ha difeso con la giusta determinazione.”

