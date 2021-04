Calciomercato, Giuntoli segue Parisi dell’Empoli

Calciomercato, Giuntoli mette gli occhi su Parisi dell’Empoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato, il quale ha rivelato il nome su cui Giuntoli è molto vigile. Ecco quanto dichiarato:

“Al Napoli piace Parisi, il suo agente Giuffredi ha buoni rapporti con gli azzurri. Un giocatore interessante che è stato contattato anche dall’Olanda. Per quanto riguarda Bajrami la situazione è più complicata, l’Empoli vorrebbe tenere per l’eventuale primo anno in serie A il trequartista albanese.”

