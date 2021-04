Spalletti, parla l’ex agente: “Napoli piazza ideale per lui, è abituato alle pressioni”

Spalletti, l’ex agente parla dell’ipotesi Napoli

L’ex agente di Luciano Spalletti Giulio Dini, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del possibile futuro dell’ex Inter a Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Non so da quale presupposto parta De Laurentiis, ma io porterei Luciano ad allenare la mia squadra proprio perchè è Luciano Spalletti. Luciano si adatterebbe benissimo, per caratteristiche, alla piazza napoletana. E’ abituato alle pressioni, che alle volte rappresentano un vero e proprio stimolo. Luciano sa trasformare le pressioni in elementi a proprio vantaggio. Il sistema di gioco non condiziona il suo lavoro. E’ un allenatore geniale, tra i pochissimi a trovare soluzioni tecniche non ipotizzate da chi lo ha preceduto. Sul campo è imbattibile, è di cuore e temperamento, proprio come la piazza di Napoli”.

