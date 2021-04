Calciomercato, Giuntoli monitora Kaio Jorge. Il brasiliano vale 30 milioni

Calciomercato, Giuntoli continua a seguire Kaio Jorge

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giutnoli sta continuando a seguire l’attaccante brasiliano Kaio Jorge in forza al Santos. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“In Brasile, gioca Kaio Jorge, 19 anni, nuova stella del Santos. Viene descritto come un attaccante talentuoso ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Si tratterebbe di un altro investimento importante. Il ragazzo ha vinto il mondiale Under 17 con la nazionale carioca, battendo in finale il Messico e realizzando il primo dei due gol vincenti. Non è escluso che nel giro di un paio di settimane, Giuntoli possa tentare l’affondo decisivo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro Gattuso, non è inevitabile l’addio: De Laurentiis sta ricucendo lo strappo. La situazione

Napoli, premio da parte di De Laurentiis in caso di Champions League

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chi è Claudia Bentrovato, la fidanzata ballerina di Samuele Barbetta di Amici20