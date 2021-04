Napoli, premio da parte di De Laurentiis in caso di Champions League

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis potrebbe offrire un premio agli azzurri in caso di raggiungimento della Champions League.

Il Napoli occupa attualmente il terzo posto della classifica di Serie A, dunque si trova in piena zona Champions League. Tuttavia la certezza matematica non è ancora avvenuta e gli azzurri dovranno dare il massimo per non essere superati dalle altre big della Serie A. L’edizione odierna di Repubblica si sofferma proprio su questo argomento ed afferma che Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire un premio ai giocatori del Napoli in caso di qualificazione.

“Gli azzurri arrivano allo sprint finale nelle migliori condizioni, ma bisognerà lottare per strappare un piazzamento d’onore. È questa la priorità: al Training Center di Castel Volturno non si parla d’altro e Gattuso già ieri ha inaugurato il capitolo Cagliari, di scena domenica (inizio alle 15) al Diego Armando Maradona. Eppure la guida tecnica è uno dei pensieri ricorrenti del presidente Aurelio De Luarentiis, al lavoro da mesi sulla costruzione del nuovo Napoli. Il presidente è molto soddisfatto dell’attuale rendimento degli azzurri e lo ha ribadito con gesti concreti nell’ultimo periodo tanto che è pronto a offrire anche un premio per la qualificazione in Champions.”

