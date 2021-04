Napoli, report allenamento: palestra per Lobotka, Ospina ancora a parte

Durante la seduta odierna di allenamento, i giocatori del Napoli Stanislav Lobotka e David Ospina hanno svolto un lavoro individuale.

I giocatori del Napoli hanno svolto la consueta seduta di allenamento a Castel Volturno per prepararsi al meglio per la sfida contro il Cagliari. Come riporta la SSC Napoli, Stanislav Lobotka ha svolto esclusivamente un lavoro in palestra a causa di una lieve influenza. Riguardo David Ospina, l’estremo difensore ha continuato ad allenarsi individualmente al fine di recuperare al 100% la sua condizione fisica.

Ecco quanto ha riportato la Società partenopea:

