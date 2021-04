Cristiano Ronaldo, Kathryn Mayorga chiede 64 milioni di risarcimento

Cristiano Ronaldo, richiesta di risarcimento da 64 milioni

Come riportato dal tabloid britannico Mirror, Kathryn Mayorga avrebbe chiesto un risarcimento record a Cristiano Ronaldo. La cifra è di 64 milioni di Euro, per il dolore e sofferenza causati. L’ex modella denunciò una presunta violenza sessuale subita ad opera del campione portoghese, quando i due di conobbero in un hotel di Las Vegas nel 2009.

