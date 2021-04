Mercato Napoli, offerte per Gattuso da parte di club italiani ed esteri

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, sarebbe diventato un obiettivo di mercato per alcuni club di Serie A, ma anche in Premier League.

Il futuro di Gennaro Gattuso sembra sempre più chiaro: il tecnico del Napoli lascerà la panchina azzurra a fine stagione. Secondo il quotidiano Il Mattino, il tecnico avrebbe suscitato l’interesse di molti club sia in Italia sia all’estero.

Dal quotidiano si legge:

“Gattuso ha la fila. Ovvio che sia così. Così come c’è la fila per la panchina del Napoli. Rino è stimato ovunque, non solo in Italia (attenzione alla Juventus ed anche al ritorno di fiamma del Milan) ma anche all’estero, dove il suo agente Mendes valuta una serie di offerte della Premier. D’altronde, la sua avventura napoletana gli consente di poter davvero mirare in alto. De Laurentiis sa bene che il no di Gattuso è dietro l’angolo.”

