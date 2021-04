Napoli-Cagliari: Insigne e Mertens a caccia di record personali: ecco quali

Lorenzo Insigne e Dries Mertens potrebbero battere due record personali durante Napoli-Cagliari.

Si avvicina il giorno di Napoli-Cagliari ed in campo ci sarà sicuramente spazio sia per Lorenzo Insigne sia per Dries Mertens. I due giocatori sono a caccia di record personali, che potrebbero essere raggiunti durante la suddetta sfida. Il Corriere dello Sport parla proprio di questa situazione.

“Insigne protagonista della sua annata migliore e a caccia del primato di gol in un solo campionato: conta 17 reti, il massimo personale è 18 e può ancora sfruttare cinque giornale. Mertens intento a conquistare in solitaria anche il record di gol in serie A, per il momento condiviso con Vojak con 102 pennellate. Domenica c’è il Cagliari, servono firme d’autore a cui hanno abituato Dries e Lorenzo.”

