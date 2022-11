Arbitri & Arbitri – Luca Pairetto dirige Napoli-Empoli

Sarà Luca Pairetto l’arbitro di Napoli-Empoli, gara valevole per il quattordicesimo turno di Serie A

Luca Pairetto, a Torino il 14 aprile del 1984, è figlio del noto ex arbitro Pierluigi Pairetto. Decide di diventare direttore di gara nel 1999. Il suo esordio assoluto su un campo da calcio risale al febbraio del 2000. Viene premiato quale miglior arbitro del C.R.A. Piemonte-Valle D’Aosta nella stagione 2004-2005. Raggiunge le Serie D nella stagione 2006-2007, dove rimane per tre anni.

Approda in Lega Pro nel 2009 per poi passare alla lega superiore nel 2012 nel luglio del 2012, dove fa fa il suo esordio in Brescia-Juve Stabia. Nella prima stagione in B totalizza 17 presenze. Nella stagione successiva, il 25 settembre 2013, dirige il suo primo incontro in Serie A: Livorno e Cagliari. Al termine della stagione sportiva 2013-2014 conta 2 direzioni in Serie A e 19 in Serie B, venendo votato dagli allenatori di categoria quale “miglior arbitro nella Top 11 Serie B” nominato quale “miglior giovane 2013-2014” al Premio Sportilia.

Nel giugno 2016 viene designato per dirigere la finale di andata dei play-off di serie B 2015-2016 tra Pescara e Trapani. IL mese successivo viene promosso in CAN A. Il 1º settembre 2020 viene inserito nell’organico della CAN A-B, dirigerà sia in Serie A che in Serie B. Nella stagione 2020-2021 viene designato in 15 partite del massimo campionato, tra cui anche il Derby della Lanterna e il Derby della Capitale (entrambi nel girone di ritorno) e 6 in Serie B.

Al termine della stagione 2020-2021 totalizza 83 presenze in Serie A. Il 30 settembre 2021 l’AIA rende nota la sua nomina ad arbitro internazionale, con decorrenza dal 1º gennaio 2022. Dopo il grave errore nella partita Spezia – Lazio del 3 maggio 2022 viene sospeso a tempo indeterminato.

Debutta nelle competizioni di club europee il 14 luglio 2022 arbitrando a Podgorica la gara di ritorno del primo turno di qualificazione di Conference League tra FK Iskra Danilovgrad (Montenegro) e Klubi Futbollit Laci (Albania). Nella stagione in corso ha diretto nove gare, tra cui la precitata in Conference League, 3 in Serie A, 3 in Serie B e 2 in Uefa Youth League.

I precedenti di Pairetto con il Napoli

Il fischietto di Torino ha diretto dal 2014 fino al 2022 soltanto 6 gare degli azzurri. Il parziale è completamente in favore del Napoli, si contano infatti solo vittorie sotto la sua direzione. Pairetto ed il Napoli si sono incrociati per l’ultima volta il 23 gennaio del 2022 in occasione del derby con la Salernitana vinto dagli uomini di Spalletti per 4-1.

I precedenti di Pairetto con l’Empoli

Sono 13 i precedenti di Pairetto con l’Empoli. Il bilancio per i toscani è di sei vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Ultimo confronto quello del novembre 2021, il 2-2 casalingo contro il Genoa.

Alessandro Santacroce

Fonte foto: Twitter @EmpoliFC

