UFFICIALE – Europa League, sorteggiati i playoff: gli accoppiamenti di Roma e Juventus

Europa League, i sorteggi per i sedicesimi di finale: ecco gli accoppiamenti di Roma e Juventus

Europa League – Oggi a Nyon si sono tenuti i sorteggi per i sedicesimi di finale d’Europa League, in cui si affronteranno le terze dei gironi di Champions, dunque le retrocesse in questa competizione, e le squadre che si sono qualificate al secondo posto nei gironi di EL. Le partite d’andata si giocheranno giovedì 16 febbraio, il ritorno il 23. Di seguito tutti gli accoppiamenti.

Salisburgo – Roma

Siviglia – PSV Eindhoven.

Bayer Leverkusen – Monaco

Ajax – Union Berlino

Shakhtar – Rennes

Sporting CP – Midtjylland

Juventus – Nantes

Barcellona – Manchester United

